Леклер: «Мерседес» обошёл нас, несмотря на столкновение — это сюрприз

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил выступление «Мерседеса» в гонке Гран-при Катара, прошедшей на минувших выходных.

Напомним, Джордж Расселл столкнулся в первом повороте с напарником Льюисом Хэмилтоном, откатившись в конец группы, однако смог вернуться борьбу и завершил гонку на четвёртом месте.

«Не удивлён темпу «Макларена», хотя они были очень быстры. Мы ожидали, что на этой трассе они будут сильны. С другой стороны, удивляет темп «Мерседеса», они финишировали впереди нас, несмотря на столкновение на первом круге, и это сюрприз.

Я не помню, какие шины были у Джорджа и был ли у него больший простор для тактики, но наш простор составлял четыре круга, поэтому создать отрыв из-за разницы в составе шин было нельзя, после чего мы попали в паровозик», — приводит слова Леклера GPToday.