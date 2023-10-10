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Росберг — о Пересе: у «Ред Булл» на примете нет альтернативы, и это усложняет им жизнь

Росберг — о Пересе: у «Ред Булл» на примете нет альтернативы, и это усложняет им жизнь
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Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил перспективы гонщика «Ред Булл» Серхио Переса сохранить место в команде на следующий сезон.

«Если бы у них был альтернативный вариант, они бы уже объявили о замене в следующем году. Но никого на примете нет, и это очень усложняет жизнь «Ред Булл».

Лиам Лоусон? Вы не понимаете, о чём говорите. Да, он талантливый парень и, кажется, даже преуспевает, но нельзя просто взять и перевести его сейчас в «Ред Булл» сейчас. Кто знает, чем это обернётся, это слишком рискованный шаг», — приводит слова Росберга GPFans со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент в активе Переса 224 очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде, Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул (433 балла).

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