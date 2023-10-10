Расселл: мы едва ли не быстрее «Макларена», а Пиастри был близок к Ферстаппену

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высоко оценил темп машины на прошедшем Гран-при Катара.

Напомним, Расселл стал четвёртым, сумев вернуться в борьбу после столкновения с напарником Льюисом Хэмилтоном на первом круге.

«Мы считаем, что, если говорить о темпе, мы были сопоставимы с «Маклареном», если не быстрее. Было и вправду удивительно увидеть, что Пиастри финишировал так близко к Максу.

У нас одна цель – занять второе место в Кубке конструкторов. У нас было немало разговоров о том, что мы будем работать вместе и бороться не друг с другом, а с «Феррари». К счастью, в этот уикенд мы всё равно набрали больше очков, чем они», — приводит слова Расселла издание RaceFans.

Ранее в интервью Расселл высказался об аварии с Хэмилтоном.