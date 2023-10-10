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Расселл сделал категоричное заявление по поводу столкновения с Хэмилтоном на ГП Катара

Расселл сделал категоричное заявление по поводу столкновения с Хэмилтоном на ГП Катара
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подчеркнул, что не держит никаких обид на своего товарища по команде Льюиса Хэмилтона, с которым у него произошло столкновение в гонке Гран-при Катара. Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку.

«Никаких обид. Мы здесь для того, чтобы бороться и приносить максимальную пользу команде. В этот раз мы допустили некоторую недооценку. Наша машина работала очень здорово, и я горжусь всей командой. Время перестроиться и продолжить наращивать темп в Остине», — написал Расселл.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:

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