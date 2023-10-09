Сразу два гонщика заслужили десятку за Катар! Но не Ферстаппен. А Хэмилтон среди худших

18-й этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Оскар Пиастри — 10

Австралийский новичок, впервые в карьере выступавший на трассе в Катаре, стал главным героем уикенда и завоевал свою первую победу — пусть пока лишь в короткой гонке. Оскар блестяще справился с невыносимой жарой и за три дня допустил лишь одну ошибку — во второй попытке пятничной квалификации. Но к ней ваш автор придираться не будет.

Джордж Расселл — 10

На фоне подиума Пиастри геройства Расселла оказались немного в тени, а ведь Джордж стал автором самого мощного прорыва гонки — словно это он был пилотом «Ред Булл», стартовавшим с пит-лейна. Джордж всю дистанцию держал высочайший темп, не терял времени на обгонах и в концовке даже рискнул взять «софт» на последний отрезок. Впрочем, догнать «Макларены» было уже нереально.

Макс Ферстаппен — 8,5

В Катаре Ферстаппен оформил четвёртый в карьере «Большой шлем» и без видимых проблем выиграл гонку, тем не менее в этот раз его преимущество было уже не столь подавляющим. Кроме того, не будем забывать, что голландец ошибался в обеих квалификациях и в итоге уступил в спринте Оскару Пиастри.

Эстебан Окон — 8

Эта гонка была, наверное, самой сложной с физической точки зрения за последние годы — уже на 15-м круге Окона стошнило прямо в кокпите. Что сделал Эстебан? Уже через три круга опередил Магнуссена, продолжил борьбу и затем прошёл Стролла. В конце концов француз финишировал седьмым — так высоко он не поднимался с Гран-при Монако в мае. Браво! Если бы не авария в спринте, оценка была бы ещё выше.

Валттери Боттас — 8

Перед этапом в Катаре финн раскритиковал «Альфа Ромео» за отсутствие прогресса — и тут же оформил два финиша в первой десятке! Правда, за десятое место в спринте Валттери очков не получил, зато превосходная восьмая позиция в воскресенье стала повторением лучшего результата нынешнего сезона.

Боттас провёл одну из лучших гонок в сезоне Фото: Clive Rose/Getty Images

Шарль Леклер — 7,5

Из Лусаила монегаск увёз десять очков, что в принципе неплохо, однако максимума из своей техники Леклер не выжал. Из-за помарок на первом и третьем секторах Шарль уступил Алонсо в пятничной квалификации, а в субботу лишился двух очков из-за нарушения границ трассы в концовке спринта.

Гуаньюй Чжоу — 7,5

Отличная гонка для Чжоу, который, не будем забывать, впервые выступал в Катаре. В сложной гонке с постоянно высоким темпом Гуаньюй не допускал ошибок и прорвался с последнего ряда стартовой решётки на девятое место. Правда, до этого он провёл две невнятные квалификации, чем фактически исключил себя из борьбы в спринте.

Ландо Норрис — 7

В воскресной гонке Ландо обогнал Леклера и уже в третий раз подряд прорвался на подиум. Однако в целом в этот уикенд Норрис смотрелся не лучшим образом, регулярно ошибался и в какой-то момент сам горько пошутил, что ему не хватает таланта. Так или иначе, проблемы налицо: весь этап, в котором британец должен был опережать напарника-дебютанта, он был позади него.

Фернандо Алонсо — 7

Во второй половине сезона «Астон Мартин» медленнее «Макларена», «Мерседеса» и «Феррари», но у Алонсо всё же был теоретический шанс сдержать Леклера. Однако его Фернандо упустил, когда вылетел в гравий на 33-м круге. Жаль, ведь в такие сложные уикенды от столь опытного и титулованного пилота ожидаешь большего.

Во второй половине сезона Алонсо стал чаще ошибаться Фото: Clive Rose/Getty Images

Александер Албон — 6,5

В субботу Алекс завоевал два очка за седьмое место в спринте, но в воскресенье прорваться в топ-10 не смог. Во многом из-за ошибки в финальной попытке пятничной квалификации, которая отбросила Албона на 13-е место стартовой решётки.

Кевин Магнуссен — 6,5

Магнуссен со всем своим опытом не смог быстро вкатиться в новую для себя трассу (в отличие, например, от Пиастри) и в пятничной квалификации проиграл Хюлькенбергу 1,14 секунды. К воскресенью датчанин всё же смог адаптироваться, но было уже поздно: при старте с 18-го места у «Хааса» даже с тремя пит-стопами не было шансов на очки.

Карлос Сайнс — 6,5

Основную гонку испанец пропустил из-за возникшей прямо перед стартом утечки в топливной системе, но накануне он довольно неплохо держался на «софте» в спринте и набрал немного очков. Правда, в пятницу Сайнс оказался на четверть секунды медленнее Леклера и не вышел из Q2. В целом уикенд для Карлоса получился довольно средним.

Пьер Гасли — 6

Гасли опередил напарника в пятничной квалификации — и это фактически его единственный успех за весь уикенд. В спринте Пьер всю дорогу держался позади напарника, затем уступил ему на старте воскресного Гран-при, по ходу которого получил два штрафа и остался вне первой десятки.

В Катаре Гасли почти во всём уступал Окону Фото: Clive Mason/Getty Images

Юки Цунода — 6

Японец неплохо квалифицировался в пятницу, хотя и потерял время в последней попытке на первом секторе, а в воскресной гонке на первом круге вырвался на восьмое место. Увы, в дальнейшем поддерживать конкурентоспособный темп Юки не удалось, и на финише он оказался позади стартовавшего 18-м Магнуссена.

Лэнс Стролл — 5

Канадец продолжает разочаровывать — кажется, он и сам уже готов бросить Формулу-1. В этот уикенд Стролл дважды вылетел в первом сегменте квалификации, а в спринте и воскресном Гран-при получил в общей сложности 15 секунд штрафов за нарушения границ трассы. Лэнс не набирает очков уже пятый уикенд подряд.

Логан Сарджент — 4,5

Ещё одна неудача для Логана. В спринте американец вылетел буквально на ровном месте, а в воскресенье не смог доехать до финиша из-за недомогания. Однако важно отметить, что в этот раз Сарджент был весьма неплох в квалификации и уступил Албону менее десятой. На совершенно незнакомой, подчеркнём, трассе.

Льюис Хэмилтон — 4

Худший уикенд Льюиса в нынешнем сезоне. Британец ошибался в обеих квалификациях и в спринте стартовал только 12-м. За счёт «медиума» Хэмилтон прорвался на четвёртое место — и это его единственное достижение за весь этап. В воскресенье экс-чемпион уже в первом повороте налетел на Расселла, похоронил свою гонку и выбил напарника.

Неосмотрительность стоила Хэмилтону хорошего шанса Фото: Mark Thompson/Getty Images

Лиам Лоусон — 4

Трасса в Лусаиле для целого ряда пилотов была в новинку, так что у Лоусона был хороший шанс показать свой истинный уровень без скидок на отсутствие опыта. На деле же вышло наоборот — в Катаре Лиам выступил хуже, чем в предыдущих гонках. В квалификации новозеландец уступил Цуноде 0,6 секунды, в спринте убрался уже на первом круге, а в воскресенье полгонки шёл последним и финишировал позади всех.

Нико Хюлькенберг — 3,5

Гран-при Катара немец испортил себе ещё на прогревочном круге, когда встал не на свою позицию — потрясающая безалаберность, в итоге стоившая гонки! В пятничной квалификации Нико тоже не блистал и потерял последнюю попытку за нарушение границ трассы, разве что в спринте у немца был шанс на очки, который испарился из-за Окона.

Серхио Перес — 3

Для Переса это был катастрофический уикенд. В пятничной квалификации он проиграл Ферстаппену секунду и не вышел из второго сегмента, а в воскресной гонке трижды получал штрафы за нарушение границ трассы и на лучшей в пелотоне машине с трудом занял десятое место. Показательный момент: Чжоу, которого Расселл на подбитой машине прошёл за три круга, Чеко не мог обогнать девять кругов.