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Росберг разобрал аварию Хэмилтона и Расселла на Гран-при Катара

Росберг разобрал аварию Хэмилтона и Расселла на Гран-при Катара
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Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о столкновении, случившемся между гонщиками «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом на Гран-при Катара. Хэмилтон, стартовавший в гонке третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив заезд. Расселл продолжил гонку и финишировал четвёртым.

«Джордж уже думал, что гонка окончена, но оказалось, что это не так. Это была ошибка Льюиса. Сто процентов. Небольшая недооценка с его стороны. Он не оставил достаточно места для Джорджа, так что всё зависело от Льюиса. Он и сам уже признал это и взял на себя ответственность за инцидент», — приводит слова Росберга Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

История Гран-при Катара Формулы-1:

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