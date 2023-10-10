Расселл прояснил отношение к Хэмилтону после их аварии на Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о столкновении с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном, которое произошло в гонке Гран-при Катара. Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку.

«Я определённо ценю, что он извинился. Как я сказал по радио, в каждом инциденте участвуют два человека. Для нас обоих это была большая упущенная возможность. Потому что у нас есть только одна цель – занять второе место в Кубке конструкторов. Мы очень уважаем друг друга. Никто из нас не планировал ничего такого», — приводит слова Расселла Formel1.de.

История Гран-при Катара Формулы-1: