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Расселл заявил, что, если бы не авария с Хэмилтоном в Дохе, он бы бросил вызов Ферстаппену

Расселл заявил, что, если бы не авария с Хэмилтоном в Дохе, он бы бросил вызов Ферстаппену
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что, если бы не столкновение с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном, случившееся в гонке Гран-при Катара, он мог бы бросить вызов Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Напомним, Хэмилтон, стартовавший третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив гонку. Победителем стал Ферстаппен. Расселл был четвёртым.

«Я не вижу причин, почему бы и нет», — приводит слова Расселла издание Formel1.de.

Самые знаменитые аварии напарников в «Королевских гонках»:

Ранее Расселл прояснил отношение к Хэмилтону после их аварии на Гран-при Катара.

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