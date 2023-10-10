Эксперт: Баррикелло иногда давал бой Шумахеру, а в «Ред Булл» всё однозначно

Эксперт Формулы-1 Том Кларксон прокомментировал выступления пилота «Ред Булл» Серхио Переса и сравнил его борьбу с Максом Ферстаппеном с противостоянием Рубенса Баррикелло и Михаэля Шумахера в «Феррари» 2000-х годов.

«Если посмотреть, как Серхио Перес выступает в этой машине, то всё выглядит совершенно обычным. Его болид выглядит не лучше, чем любой из других четырёх, которые находятся в топе на стартовой решётке. Не думаю, что мы когда-либо видели такую гармонию между болидом и пилотом, как между RB19 и Максом.

В Рубенсе Баррикелло иногда зажигался огонь, и он бросал вызов Шумахеру. В то же время сейчас в «Ред Булл» всё совершенно однозначно», — сказал Кларксон в подкасте F1 Nation для официального сайта Формулы-1.

Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023, его ближайшим преследователем является Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который уступает мексиканцу 30 очков.