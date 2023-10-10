Ричард Брэдли: вина в аварии 100% на Хэмилтоне, но Расселл мог её избежать

Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 Ричард Брэдли проанализировал аварию пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на первом круге гонки Гран-при Катара. Эксперт признал Хэмилтона виновным в инциденте, однако заявил, что Расселл мог применить другую стратегию, чтобы избежать контакта.

«Это момент очень интересен. Во время субботнего спринта мы получили доказательства того, что «софт» очень эффективен в начале гонки, он гораздо быстрее «медиума».

Нет сомнений в том, что Льюис прижал Джорджа и не оставил ему достаточно места. Абсолютно. Однако Джорджу было бы затруднительно обогнать Ферстаппена. Джордж мог бы отказаться от атаки и остаться позади Ферстаппена, а затем дождаться, пока Льюис и Ферстаппен проведут неизбежную битву бок о бок, а затем, возможно, постепенно наверстать.

Хотя это была 100-процентная вина Льюиса и он не оставил Джорджу выбора, всё же думаю, что Джордж мог посмотреть на картину чуть шире. Это могло быть обсуждено перед гонкой. Когда напарники начинают заезд рядом друг с другом, вы рассматриваете различные сценарии. Как я уже сказал, это 100% вина Льюиса, но я считаю, что ситуация могла быть разрешена более успешным образом», — сказал Брэдли на подкасте YouTube-канала On Track GP.

По итогам аварии Льюис Хэмилтон не смог продолжить гонку и сошёл с дистанции, Джордж Расселл завершил заезд четвёртым.