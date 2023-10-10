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В «Дукати» обозначили сроки восстановления Бедзекки после перелома ключицы

Марко Бедзекки, итальянский пилот команды VR46, выступающей на мотоциклах «Дукати», продолжает восстановление от травмы ключицы, которую он получил на тренировочной базе в Тавуллии 7 октября.

«Сегодня утром Марко Бедзекки прошёл успешную операцию на ключице. Пилот Mooney VR46 Racing Team попал в аварию на обычной тренировке в моторном ранчо в Тавуллии. Операция прошла успешно. Марко немедленно начнёт процесс реабилитации. Его возвращение на трассу ожидается в течение следующих 48 часов», — приводит слова из пресс-релиза команды MSN.

В сезоне-2023 Бедзекки занимает третье место в личном зачёте MotoGP. Итальянец уступает 54 очка своему соотечественнику, лидеру зачёта Франческо Баньяе и 51 очко испанцу Хорхе Мартину. До конца сезона остаётся шесть этапов чемпионата.