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В «Дукати» обозначили сроки восстановления Бедзекки после перелома ключицы

В «Дукати» обозначили сроки восстановления Бедзекки после перелома ключицы
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Марко Бедзекки, итальянский пилот команды VR46, выступающей на мотоциклах «Дукати», продолжает восстановление от травмы ключицы, которую он получил на тренировочной базе в Тавуллии 7 октября.

«Сегодня утром Марко Бедзекки прошёл успешную операцию на ключице. Пилот Mooney VR46 Racing Team попал в аварию на обычной тренировке в моторном ранчо в Тавуллии. Операция прошла успешно. Марко немедленно начнёт процесс реабилитации. Его возвращение на трассу ожидается в течение следующих 48 часов», — приводит слова из пресс-релиза команды MSN.

В сезоне-2023 Бедзекки занимает третье место в личном зачёте MotoGP. Итальянец уступает 54 очка своему соотечественнику, лидеру зачёта Франческо Баньяе и 51 очко испанцу Хорхе Мартину. До конца сезона остаётся шесть этапов чемпионата.

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Источник: занимающий третье место в зачёте MotoGP Бедзекки сломал ключицу
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