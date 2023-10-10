Куартараро: уйду из «Ямахи», если они не подготовят конкурентоспособный мотоцикл

Французский гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро высказался на предмет технической готовности команды и заявил, что он всерьёз думает о переходе в 2025 году. Чемпион MotoGP 2021 года, занимающий 10-е место в личном зачёте сезона-2023, поставил условия, выполнения которых ожидает от команды.

«У нас не так уж много времени, чтобы совершить революцию. Будущее сейчас не в моих руках, оно в руках «Ямахи». Конечно, я бы желал остаться в «Ямахе», но если они сделают то, чего я хочу, — конкурентоспособный мотоцикл. В ином случае я задумаюсь о переходе в 2025 году.

Трудно, когда три года борешься за чемпионство — победы, подиумы, а потом ты борешься за один подиум. Иногда гонщик может немного замаскировать проблемы, но сейчас они серьёзные, и я ничего не могу поделать. По сути, мы три года используем одинаковый байк. Нет масштабных изменений, и мы не можем вносить улучшения.

В следующем году и далее всё в руках «Ямахи»: сделайте мотоцикл лучше и посмотрите, к чему всё приведёт. У нас были не лучшие тесты в Мизано. Я опробовал мотоцикл и на часовом собрании, на котором присутствовало 20 человек, я сразу сказал, что недоволен и нам нужно совершенствоваться.

Я попросил о многом и был бы рад, если бы они выполнили хотя бы половину в 2025 году. Половина в следующем, половина в 2025-м — я был бы счастлив.

Если мы хотим быть конкурентоспособными и работать профессионально в 2024 году, то придётся пойти на риск. Остальные вновь сделают шаг вперёд, так что ситуация может стать хуже. Надо работать на грани всего: на грани правил, на грани потенциала мотоцикла, не нужно осторожничать. Если мы хотим проект, который будет побеждать, то необходимо иметь менталитет победителей», — приводит слова Куартараро Crash.net.