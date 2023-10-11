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Росберг: Ферстаппен приближается к пятёрке величайших пилотов всех времён

Росберг: Ферстаппен приближается к пятёрке величайших пилотов всех времён
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Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг комплиментарно высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Напомним, по итогам минувшего катарского спринта Ферстаппен оформил третье чемпионство в Формуле-1. Титул в Катаре стал для Макса третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионский титул. Двукратным чемпионом он стал по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу.

«Это действительно историческое событие. Просто невероятно, в какой он форме. Теперь у него три титула, завоёванные подряд. Это нереально. Сейчас он действительно приближается к пятёрке величайших пилотов всех времён. Это впечатляет. Он действительно сблизился с Фанхио, Шумахером, Сенной и Хэмилтоном. Феноменально», — приводит слова Росберга GPFans со ссылкой на Sky Sports.

История Гран-при Катара Формулы-1:

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