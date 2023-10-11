Гонщик Формулы-3 Никита Бедрин дебютирует в серии FRECA

17-летний российский пилот Формулы-3 Никита Бедрин дебютирует на этапе европейской Формулы-Регионал (FRECA) в составе Monolite Racing в Зандворте в предстоящий уикенд. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: Monolite Racing

В настоящий момент Никита Бедрин занимает 18-е место в общем зачёте сезона-2023. Нынешний сезон — первый для Бедрина за рулём автомобиля Формулы-3. Ранее он выступал в региональных сериях Формулы-4.

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