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Гонщик Формулы-3 Никита Бедрин дебютирует в серии FRECA

Гонщик Формулы-3 Никита Бедрин дебютирует в серии FRECA
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17-летний российский пилот Формулы-3 Никита Бедрин дебютирует на этапе европейской Формулы-Регионал (FRECA) в составе Monolite Racing в Зандворте в предстоящий уикенд. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: Monolite Racing

В настоящий момент Никита Бедрин занимает 18-е место в общем зачёте сезона-2023. Нынешний сезон — первый для Бедрина за рулём автомобиля Формулы-3. Ранее он выступал в региональных сериях Формулы-4.

Самые перспективные российские гонщики в сезоне-2021:

Ранее владелец и основатель компании Rodin Cars Дэвид Дикер заявил, что по имеющейся у него информации «Ред Булл» планирует расстаться с участниками своей молодёжной программы Зейном Мэлоуни и Энцо Фиттипальди.

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