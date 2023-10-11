Алекс Вурц призвал обратить внимание на проблемы с жарой, которые проявились на ГП Катара

Председатель Ассоциации пилотов Формулы-1 Алекс Вурц выразил мнение, что проблемы с жарой, которые испытывали многие гонщики во время Гран-при Катара, прошедшего в минувший уикенд, связаны с излишними мерами безопасности, принятыми после серьёзной аварии Ромена Грожана во время Гран-при Бахрейна в 2020 году.

«Слишком легко сказать гонщикам: «Вот абонементы в спортзал — продолжайте». Есть множество факторов, которые должны быть понятны каждому. Мои мысли основаны на уроках, вынесенных из других гоночных серий, которые показали, что жара является ограничивающим фактором для пилотов.

Например, охлаждающие сиденья работают очень хорошо, их не так уж сложно изготовить и установить. Это то, на что уже должна обратить внимание каждая команда. Необходимо улучшить изоляцию или воздушное охлаждение очень сильно нагревающихся блоков электроники, которые часто располагаются рядом с сиденьем пилота, или в будущем перенаправить горячие гидравлические линии так, чтобы сиденье не перегревалось.

Учитывая, что гонщик является одной из частей уравнения, связанного с производительностью, возможно, пришло время взглянуть на определение пределов температуры, в которой он находится.

Повышение огнестойкости после аварии Грожана снизило воздухопроницаемость болида? Недавно я тестировал машину, надев новые обязательные противопожарные средства защиты, и был шокирован тем, насколько мне было жарко.

Конечно, эти противопожарные средства существуют по очень веской причине, и я не предлагаю вернуться к более низким стандартам противопожарной защиты, но есть те, кто не понимает реального положения дел», — приводит слова Вурца Racingnews365.