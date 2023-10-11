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В «Астон Мартин» признались, что давно пытаются решить проблему греющегося сиденья

В «Астон Мартин» признались, что давно пытаются решить проблему греющегося сиденья
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о проблеме сильно греющегося сиденья, с которой столкнулись пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл во время Гран-при Катара.

«Возникала ли такая проблема раньше? Да, это правда. Фернандо пару раз уже сообщал об этом. Мы работали над этим, и дело не в том, что мы ничего не сделали. Но проблема проявилась и в Сингапуре, который, по нашему мнению, был намного, намного лучше для нас.

Учитывая, что есть ещё места с экстремальными условиями, я думаю, что мы недалеки от [установки] кондиционеров, если так будет продолжаться.

Почему сиденье так нагревается? Там проходят гидравлические линии, плюс блоки управления электроникой. Они все нагреваются, и мы пытаемся изолировать от них сиденье. Какое-либо активное охлаждение не нужно, потому что это просто лишний вес», — приводит слова Крака Motorsport.

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