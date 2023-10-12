Келли Пике — Максу Ферстаппену: какая честь видеть, как ты завоевал целых три титула

Девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике поздравила его с завоеванием третьего чемпионского титула.

«Какая честь быть свидетелем того, как ты завоевал не один, а целых три титула чемпиона мира. То, чего ты достиг, действительно впечатляет, и вы продолжаете нас удивлять. Я горжусь неописуемо и надеюсь, что вы наслаждаетесь каждым моментом. Молодцы, команда «Ред Булл», — написала Пике на своей странице в социальной сети.

Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2023 по итогам спринтерской гонки в рамках Гран-при Катара, так как его напарник по команде Серхио Перес сошёл с дистанции и потерял шансы догнать Макса в общем зачёте пилотов.

Также «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов в текущем сезоне Формулы-1.