«Ред Булл» включил в свою программу поддержки гонщика из Германии

Немецкий пилот Тим Трамниц, выступающий во ФРЕКА (Европейском региональном чемпионате Формулы «Рено»), стал пилотом программы поддержки «Ред Булл». О подписании соглашения с 18-летним немцем, занимающим на данный момент третье место в личном зачёте ФРЕКА, «Ред Булл» сообщил на официальной странице своей юниорской команды в социальных сетях.

Трамниц выступает за команду R-Ace GP в сезоне-2023 и является членом программы поддержки немецкого автоклуба ADAC. На его счету второе место в итальянской и немецкой Формуле-4 сезона-2021. Уроженец Гамбурга также становился победителем чемпионата новичков в Формуле-4 в 2020 году.

«Ред Булл» активно работает над воспитанием молодых талантов. Один из них, новозеландский 21-летний гонщик Лиам Лоусон, дебютировал в Формуле-1 за «Альфа Таури» в сезоне-2023.