Марк Уэббер – о Серхио Пересе: для него наступили непростые времена в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, австралиец Марк Уэббер высказался по поводу неудовлетворительных результатов Серхио Переса, выступающего за «Ред Булл».

«Я думаю, что он просто снова был сильно отвлечён на Гран-при Катара. То ли его разум находится где-то [в другом месте], то ли он просто лишился уверенности.

Если он сможет провести один хотя бы наполовину приличный уикенд, я думаю, у него есть шанс прийти в себя к началу сезона. Но в конечном счёте прямо сейчас он не может прибегнуть к трюку, чтобы о его ошибках забыли. Для него наступили непростые времена», – сказал Уэббер в интервью Channel 4.

Напомним, Серхио Переса активно критикуют в этом сезоне из-за неудачных выступлений и большого отставания от товарища по команде. Многие эксперты считают, что Перес не соответствует уровню австрийского коллектива.