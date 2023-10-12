Ваулз назвал Гран-при Катара одним из самых сложных этапов для гонщиков в Формуле-1

Руководитель британской команды «Уильямс» Джеймс Ваулз рассказал о том, что команды были не готовы к погодным условиям на Гран-при Катара.

«Перед началом сезона мы выделяем трассы, которые будут сложными для пилотов с физической точки зрения. В этом списке Майами и Сингапур были на первом месте. На этих трассах температура находится где-то ближе к 30 градусам, а в Майами из-за солнечного света на трассе температура ещё немного выше.

Здесь (в Катаре. – Прим. «Чемпионата») высокая влажность, а это означает, что организм не способен эффективно охлаждаться. При этом Катара не было в нашем списке в качестве одной из этих трасс. Очевидно, мы ошиблись. Это была самая сложная трасса для гонщиков», – приводит слова Ваулза Racingnews365.

Напомним, пилоты Формулы-1 столкнулись с тяжёлыми условиями во время Гран-при Катара. Сразу нескольким гонщикам стало плохо.