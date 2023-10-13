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Президент ФИА заявил, что некоторые трассы могут лишиться гонок Формулы-1 из-за нарушений

Президент ФИА заявил, что некоторые трассы могут лишиться гонок Формулы-1 из-за нарушений
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал проблему того, что на определённых трассах Формулы-1 возникают проблемы с соблюдением их границ. Функционер также заявил к каким последствиям могут привести такие ситуации, как на Гран-при Австрии или Гран-при Катара, когда пилоты регулярно нарушают границы, а некоторые элементы трассы как, например, поребрики на трассе «Лусаил» мешают гонкам.

«Подтверждаю, что Формула-1 столкнулась с проблемами, связанными с нарушениями границ трассы. Такая же проблема была у нас в Австрии — там было зафиксировано 1200 нарушений. Я должен сказать, что благодарю стюардов, потому что они это замечали, но в этом ли заключается решение проблемы? Нет.

Решение состоит в том, чтобы улучшить саму трассу. Знаю, что некоторые сопротивляются, но если быть честным, если они не сделают необходимые шаги, гонок не будет. Всё просто, мы не можем себе этого позволить. Мы можем подумать о высоте поребриков. Это вредит болидам? Или, может быть, есть возможность положить немного гравия, но и тут надо быть очень осторожными.

Сделаем ли мы это? Мы должны это сделать. В первую очередь, нам необходимо слушать отзывы пилотов. Мне придётся это сделать в срочном порядке, потому что всё должно быть реализовано к следующему году. Мы не можем позволить этому продолжаться, особенно там, где мы видим это постоянно», — сказал бен Сулайем в интервью Motorsport Week.

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