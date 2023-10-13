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Нельсон Пике добился отмены приговора за использование слова «негиньо» в адрес Хэмилтона

Нельсон Пике добился отмены приговора за использование слова «негиньо» в адрес Хэмилтона
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Бразильский пилот, трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике, ранее признанный виновным бразильским судом в использовании слова «негиньо» в адрес Льюиса Хэмилтона, добился отмены приговора, согласно которому он должен был выплатить почти € 1 млн.

В результате апелляции судья установил, что заявление Пике не разжигало ненависть и не представляло собой «коллективный вред». Судья также не согласился с версией виновности Пике в гомофобии.

Согласно сообщению GPBlog, дело в отношении трёхкратного чемпиона не закончится на апелляции, так как прокуратура Бразилии подаст ответную апелляцию в Верховный суд. Истцами в публичном гражданском процессе выступят Центр по правам человека, Национальный ЛГБТ-альянс и Центр поддержки темнокожего населения.

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