Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: Гран-при Катара — это не уровень Формулы-1

Вассёр: Гран-при Катара — это не уровень Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о прошедшем Гран-при Катара. Напомним, ранее к трассе «Лосаил» было множество претензий от пилотов и команд, которые считали, что трасса не готова для проведения гонок.

«Самой большой проблемой уикенда были границы трассы. Перед выходным мы сказали пилотам, что это будет фестиваль, и это был фестиваль.

Кроме того, вероятно, что к концу гонки некоторые пилоты потеряли концентрацию. На протяжении 10 последних кругов были пилоты, чьё время круга удалялось каждый раз. Их нельзя винить в сложившейся ситуации, мы должны найти решение, ведь это нехорошо для шоу.

Дело не только в поребриках. Это комплексная проблема — планировка трассы, поребрики, поверхность за поребриками. Мы должны искать решение. Не хочу говорить об инвестициях, но мы приезжаем в Катар, и они прилагают грандиозные усилия для организации мероприятия, но для меня этот результат не находится на уровне чемпионата Формулы-1», — приводит слова Вассёра Speedcafe.

Материалы по теме
Ваулз назвал Гран-при Катара одним из самых сложных этапов для гонщиков в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android