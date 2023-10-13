Вассёр: Гран-при Катара — это не уровень Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о прошедшем Гран-при Катара. Напомним, ранее к трассе «Лосаил» было множество претензий от пилотов и команд, которые считали, что трасса не готова для проведения гонок.

«Самой большой проблемой уикенда были границы трассы. Перед выходным мы сказали пилотам, что это будет фестиваль, и это был фестиваль.

Кроме того, вероятно, что к концу гонки некоторые пилоты потеряли концентрацию. На протяжении 10 последних кругов были пилоты, чьё время круга удалялось каждый раз. Их нельзя винить в сложившейся ситуации, мы должны найти решение, ведь это нехорошо для шоу.

Дело не только в поребриках. Это комплексная проблема — планировка трассы, поребрики, поверхность за поребриками. Мы должны искать решение. Не хочу говорить об инвестициях, но мы приезжаем в Катар, и они прилагают грандиозные усилия для организации мероприятия, но для меня этот результат не находится на уровне чемпионата Формулы-1», — приводит слова Вассёра Speedcafe.