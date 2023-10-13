«Мы работаем не бесплатно». Магнуссен не согласился, что гонка в Катаре была опасной

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о гонке на Гран-при Катара, заявив, что она не была настолько опасной, как говорили некоторые пилоты.

«В основном я почувствовал последствия, когда выходил из болида. Как только я остановился, сразу стало жарко, у меня сильно закружилась голова, но это было связано лишь с жарой.

На трассе всё было в порядке. Мне было жарко, но в целом всё было в порядке. Временами меня тошнило. Это была самая трудная гонка за всю историю, потому что было очень жарко, невероятно жарко. Это была долгая гонка.

Не знаю, были ли условия опасными для гонщиков, мы работаем не бесплатно», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

Напомним, после гонки пилоты жаловались на тяжёлые условия. Например, Логан Сарджент не смог завершить заезд из-за физического состояния, а Эстебан Окон заявлял, что его тошнило по ходу гонки.