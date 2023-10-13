ФИА вынесла вердикт после расследования поведения Стролла на Гран-при Катара

Международная автомобильная федерация (ФИА) вынесла вердикт по делу гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла, связанному с нарушением дисциплинарных правил и процедур во время Гран-при Катара.
«Мы можем подтвердить, что офицер ФИА получил извинения от Лэнса Стролла за свои действия во время Гран-при Катара Формулы-1 2023 года.
Отдел контроля принял к сведению эти извинения и вынес письменное предупреждение, напомнив Лэнсу о его обязанностях как участника соблюдать Кодекс этики ФИА и установленные спортивные правила.
ФИА придерживается позиции абсолютной нетерпимости к неправомерным действиям и осуждает любые проявления подобного поведения», — приводит текст заявления ФИА Racingnews365.
Напомним, после неудачного выступления в квалификации Гран-при Катара Стролл в ярости толкнул своего физиотерапевта.