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ФИА вынесла вердикт после расследования поведения Стролла на Гран-при Катара

ФИА вынесла вердикт после расследования поведения Стролла на Гран-при Катара
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Международная автомобильная федерация (ФИА) вынесла вердикт по делу гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла, связанному с нарушением дисциплинарных правил и процедур во время Гран-при Катара.

«Мы можем подтвердить, что офицер ФИА получил извинения от Лэнса Стролла за свои действия во время Гран-при Катара Формулы-1 2023 года.

Отдел контроля принял к сведению эти извинения и вынес письменное предупреждение, напомнив Лэнсу о его обязанностях как участника соблюдать Кодекс этики ФИА и установленные спортивные правила.

ФИА придерживается позиции абсолютной нетерпимости к неправомерным действиям и осуждает любые проявления подобного поведения», — приводит текст заявления ФИА Racingnews365.

Напомним, после неудачного выступления в квалификации Гран-при Катара Стролл в ярости толкнул своего физиотерапевта.

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