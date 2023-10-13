Джордж Расселл предложил решение проблемы, связанной с нарушениями границ трассы

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о проблеме, связанной с нарушением границ трассы. Она проявилась во время Гран-при Катара.

«Как можно решить проблему с границами трассы? Думаю, нужно просто использовать довольно простые трассы, которые не способствуют нарушению границ. У нас не было проблем в Сузуке, я не думаю, что у нас действительно были проблемы с этим в Сильверстоуне, где тоже довольно высокая скорость.

Но это всего лишь несколько конфигураций трасс, которые у нас есть. Совершенно очевидно, что просто нужно спланировать схему трассы получше», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Напомним, по ходу Гран-при Катара многие гонщики столкнулись со штрафами из-за нарушения границ трассы.