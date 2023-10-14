«Это неправда». Мигель Оливейра прокомментировал слова владельца команды о своём контракте

Португальский пилот «Априлии» Мигель Оливейра, выступающий в MotoGP, сообщил, что слова руководителя команды Разлана Разали о его контракте являются неправдой. Ранее появилась информация, что в контракте португальского мотогонщика с «Априлией» есть пункт, который позволит уйти в случае предложения ему места со стороны заводской команды. На фоне этого появились слухи, что Оливейра является главным кандидатом на замену Марка Маркеса в «Хонде».

«У Оливейры контракт с «Априлией». Так что он будет с нами в 2024 году. В его контракте нет такого пункта, в котором говорится, что, если у него есть предложение от заводской команды, он может уйти из «Априлии». Такого пункта не существует. Насколько нам известно, он останется с нами в следующем году», — приводит слова Разали MotoGP.

«Это неправда», — сказал Оливейра на пресс-конференции после пятничных тренировок Гран-при Индонезии MotoGP.