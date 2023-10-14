Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо призвал изучить возможность переноса старта гонок в случае жаркой погоды

Фернандо Алонсо призвал изучить возможность переноса старта гонок в случае жаркой погоды
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо призвал руководство Формулы-1 рассмотреть возможность переноса начала гонок на более позднее время в случае экстремальной жары, какая была во время Гран-при Катара.

«Честно говоря, жаркие условия стали неожиданностью, потому что во время свободных тренировок всё было не так уж и плохо. Может быть, тоогда было ветрено или что-то в этом роде, но в самой гонке нам не хватало ветра, этой естественной вентиляции.

Это были экстремальные условия. Нам нужно подумать, есть ли в будущем какое-то решение, можем ли мы в экстремальных условиях договориться о переносе старта или о чем-то ещё в этом роде», — приводит слова опытного испанского гонщика Аutosport.

Напомним, сразу несколько гонщиков пожаловались на сильную жару после гонки Гран-при Катара.

Материалы по теме
В «Астон Мартин» признались, что давно пытаются решить проблему греющегося сиденья
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android