Эксперт удивился жалобам гонщиков на жару во время Гран-при Катара

Бывший пилот Формулы-1, а ныне известный эксперт и обозреватель Мартин Брандл выразил мнение, что гонщики не должны были жаловаться на экстремально жаркие условия во время гонки Гран-при Катара.

«Именно такие гонки, как Катар, и очень дождливые гонки, делают из гонщиков Формулы-1 настоящих героев и великих спортсменов, которыми они и являются. Абсолютно не верьте сомнительному мнению, что мы не должны подвергать их такого рода испытаниям. Вспомните Сенну в Бразилии, Стюарта на дождевом Нюрбургринге, возвращение Лауды после аварии и тому подобное», – написал Брандл на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после гонки Гран-при Катара многие гонщики жаловались на экстремально жаркие условия.