Боттас назвал задачи «Альфа Ромео» на конец сезона-2023

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился целями команды на последние пять этапов Формулы-1 в сезоне-2023. Также Боттас рассказал, что может помочь его команде в борьбе с конкурентами из «Хааса» и «Уильямса».

«Чувствую, что догнать «Уильямс» будет достаточно сложно. Считаю, что это хорошая цель для нас, которую вполне можно выполнить. Думаю, в гоночном плане мы лучше, чем «Хаас», и наконец догнали их и обогнали.

Нам нужно стать лучше в субботу — последние три квалификации выдались для меня скомканными, так что как только мы решим эту проблему, у нас будет больше возможностей», — приводит слова Боттаса Motorsport.

В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» находится на восьмом месте, опережая «Хаас» на четыре очка и уступая «Уильямсу» семь очков.