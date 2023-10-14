Хельмут Марко: у Переса были бы проблемы, если ему нашлась бы альтернатива

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал положение мексиканского пилота Серхио Переса в команде. 80-летний австриец предположил, что место Переса могло бы быть под угрозой в случае, если бы нашёлся пилот, способный заменить мексиканца.

«Возможно, я повторяюсь, но у Переса есть контракт, который мы хотим уважать. Мы прикладываем все усилия, чтобы он вернулся в форму.

У нас нет альтернативных вариантов. В противном случае у него [Переса] могли бы возникнуть проблемы», — сказал Марко в интервью Sport1.de.

В текущем сезоне Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте, опережая Льюиса Хэмилтона на 30 очков. Его напарник Макс Ферстаппен гарантировал себе чемпионство за шесть гонок до конца сезона-2023.