Косаченко — об Экклстоуне: Liberty Media может начать против него медийную кампанию

Промоутер автогонок, менеджер Оксана Косаченко прокомментировала судебное разбирательство в адрес бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, заявив, что против него может быть начата кампания со стороны Liberty Media.

«При большом желании и бесконечной любви (в кавычках) к Берни представители Liberty Media точно могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы немного насолить ему. Имея грандиозные медийные ресурсы, Liberty Media может запустить кампанию по любому треку: как в сторону очернения бывшего управляющего, так и в его поддержку», — заявила Косаченко в интервью газете «Ведомости».

Напомним, Берни Экклстоун признал свою вину в деле о сокрытии имущества и тем самым обхода налогов. Сообщается, что с Экклстоуна причитается $ 800 миллионов в сторону налоговой комиссии Великобритании.