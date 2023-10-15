Баньяя выиграл гонку ГП Индонезии и вернулся на первое место в чемпионате, Мартин сошёл

Сегодня, 15 октября, на трассе «Мандалика» в рамках Гран-при Индонезии прошёл 16-й этап чемпионата MotoGP. Победителем гонки стал пилот «Дукати» Франческо Баньяя, вторым финишировал испанец из «Априлии» Маверик Виньялес, а топ-3 замкнул представитель «Ямахи» Фабио Куартараро.

Главный соперник Баньяи по чемпионату Хорхе Мартин из «Дукати» не смог закончить гонку, сойдя с дистанции на 13-м круге, и уступил Баньяе первое место в личном зачёте, на которое вышел по итогам спринтерской гонки Гран-при Индонезии.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Основная гонка (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 41.20,293.

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,306.

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,433.

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») + 6,962.

5. Марко Бедзекки (»Дукати») + 11,111.

6. Брэд Биндер («КТМ») +11,228.

7. Джек Миллер («КТМ») +12,474.

8. Энеа Бастьянини («Дукати») +12,684.

9. Алекс Ринс («Хонда») +22,540.

10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,468.