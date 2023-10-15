Баньяя выиграл гонку ГП Индонезии и вернулся на первое место в чемпионате, Мартин сошёл

Сегодня, 15 октября, на трассе «Мандалика» в рамках Гран-при Индонезии прошёл 16-й этап чемпионата MotoGP. Победителем гонки стал пилот «Дукати» Франческо Баньяя, вторым финишировал испанец из «Априлии» Маверик Виньялес, а топ-3 замкнул представитель «Ямахи» Фабио Куартараро.
Главный соперник Баньяи по чемпионату Хорхе Мартин из «Дукати» не смог закончить гонку, сойдя с дистанции на 13-м круге, и уступил Баньяе первое место в личном зачёте, на которое вышел по итогам спринтерской гонки Гран-при Индонезии.
MotoGP. Гран-при Индонезии. Основная гонка (топ-10):
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 41.20,293.
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,306.
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,433.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») + 6,962.
5. Марко Бедзекки (»Дукати») + 11,111.
6. Брэд Биндер («КТМ») +11,228.
7. Джек Миллер («КТМ») +12,474.
8. Энеа Бастьянини («Дукати») +12,684.
9. Алекс Ринс («Хонда») +22,540.
10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,468.
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