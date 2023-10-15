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Ферстаппен шутливо обвинил Формулу-1 в том, что он не смог нормально отпраздновать титул

Ферстаппен шутливо обвинил Формулу-1 в том, что он не смог нормально отпраздновать титул
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос об отношении к тому, что он завоевал свой третий чемпионский титул в нетипичный день — в субботу. Так произошло в связи с тем, что на Гран-при Катара, помимо привычной гонки, были проведены субботние спринтерские заезды, по результатам которых голландец и выиграл свой очередной титул.

«Я виню Формулу-1 в том, что она ввела спринтерские гонки. Подобные вещи не находятся под нашим контролем. Я всегда стараюсь набрать как можно больше очков, и это позволило победить в субботу. Это нормально», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на вопрос Chanel 4.

Напомним, своё первое чемпионство Ферстаппен завоевал в 2021 году, опередив в последней гонке сезона Льюиса Хэмилтона. Празднование чемпионства в том году было омрачено в связи с расследованием относительно правомерности обгона на последнем круге.

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