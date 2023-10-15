В «Мерседесе» назвали цель на Гран-при США

Эндрю Шовлин, занимающий должность гоночного инженера «Мерседеса», высказался о перспективах команды на предстоящем Гран-при США, который пройдёт 20-22 октября в Остине.

«У нас были хорошие предпосылки к тому, что в Катаре всё получится. Эта трасса подходит нашей машине больше, чем Сузука. Вопрос заключается в том, как мы выступим в Остине. Там совершенно другая трасса. Это агрессивное покрытие, из-за которого очень легко перегреть шины.

Нас беспокоит выступление на высоких скоростях, и именно здесь «Ред Булл» и «Макларен» особенно сильны. Однако там немало низкоскоростных поворотов, а в Катаре мы были очень хороши на них. Трудно сказать, где у нас получится выделиться, но цель – побороться за подиум. У нас и вправду были хорошие шансы вывести обе машины на подиум в Катаре», — приводит слова Шовлина Racingnews365.