Баттон – об условиях на Гран-при Катара: пока пилоты не выскажутся, ничего не изменится

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009 британец Дженсон Баттон прокомментировал жалобы гонщиков на условия Гран-при Катара. Напомним, из-за высокой температуры и влажности некоторым спортсменам стало плохо прямо во время гонки. ФИА отреагировала на инцидент и пообещала принять меры.

«Кондиционирование – единственное, что можно сделать, но о таком никто не слышал, если говорить о машинах с открытым верхом.

Когда я гонялся в NASCAR в Остине, я едва не остановился посреди гонки. Я сказал команде, что больше не могу, так было жарко. Пока пилоты не выскажутся, ничего не изменится.

Я помню гонку Формулы-1 в Малайзии, когда у меня сломалась система подачи воды, и возникли большие проблемы. Вы начинаете дрожать, а затем теряете зрение. И это уже опасно», — приводит слова Баттона Autosport.