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Ландо Норрис отреагировал на рекорд «Макларена» в Формуле-1 по быстроте пит-стопа

Ландо Норрис отреагировал на рекорд «Макларена» в Формуле-1 по быстроте пит-стопа
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал рекорд Формулы-1 по быстроте пит-стопа, который установила его команда. На Гран-при Катара Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе.

«Мы сделали пит-стоп за 1,8 секунды, что очень впечатляет. Парни работали очень усердно, так что это станет дополнительной мотивацией для всей команды», — приводит слова Норриса Motorsport Italia.

Напомним, на Гран-при Катара два пилота команды, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, оказались на подиуме. Пиастри был вторым, а Норрис – третьим. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее Ландо заявлял, что мог бороться за победу на Гран-при Катара.

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