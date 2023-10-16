Ландо Норрис отреагировал на рекорд «Макларена» в Формуле-1 по быстроте пит-стопа

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал рекорд Формулы-1 по быстроте пит-стопа, который установила его команда. На Гран-при Катара Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе.

«Мы сделали пит-стоп за 1,8 секунды, что очень впечатляет. Парни работали очень усердно, так что это станет дополнительной мотивацией для всей команды», — приводит слова Норриса Motorsport Italia.

Напомним, на Гран-при Катара два пилота команды, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, оказались на подиуме. Пиастри был вторым, а Норрис – третьим. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Ранее Ландо заявлял, что мог бороться за победу на Гран-при Катара.