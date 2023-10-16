Ландо Норрис отреагировал на рекорд «Макларена» в Формуле-1 по быстроте пит-стопа
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал рекорд Формулы-1 по быстроте пит-стопа, который установила его команда. На Гран-при Катара Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе.
«Мы сделали пит-стоп за 1,8 секунды, что очень впечатляет. Парни работали очень усердно, так что это станет дополнительной мотивацией для всей команды», — приводит слова Норриса Motorsport Italia.
Напомним, на Гран-при Катара два пилота команды, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, оказались на подиуме. Пиастри был вторым, а Норрис – третьим. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:
Ранее Ландо заявлял, что мог бороться за победу на Гран-при Катара.
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