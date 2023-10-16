Хорнер призвал Формулу-1 пересмотреть правила ремонта, касающиеся «третьей машины»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что руководству Формулы-1 следует пересмотреть правила, касающиеся капитального ремонта автомобилей. При действующем регламенте болид, на который установлены определённые новые детали, считается третьей машиной и влечёт за собой штраф для команды.

«Я думаю, что это то, на что менеджерам команд нужно обратить внимание. Нам необходимо более разумное решение проблемы, потому что за последние две недели ситуации с нами и «Уильямсом» показали, что пока мы далеки от идеального варианта.

У нас не было никаких шансов избежать нарушения правил, учитывая повреждения конструкции и так далее, это было бы невозможно… Механики проделали феноменальную работу, чтобы все исправить», — приводит слова Хорнера Мotorsport.