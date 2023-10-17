Стало известно, кто в руководстве «Ред Булл», помимо Хорнера, желает ухода Марко

Оливер Минцлафф, являющийся ответственным за программу «Ред Булл» в Формуле-1, желает смены консультанта Хельмута Марко. Об этом информирует PlanetF1 со ссылкой на Globo.

Ранее сообщалось, что ухода Марко желает руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Помимо прочего, недовольство австрийского гоночного коллектива Хельмутом вызвали его недавние комментарии в адрес Серхио Переса, которые многие сочли расистскими. Позже Марко за них извинился.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету команды 657 очков и для соперников она недосягаема.

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