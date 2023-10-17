Пиастри рассказал об ожиданиях от своего первого Гран-при в Остине

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по поводу предстоящего Гран-при США, который состоится в Остине с 22 по 24 октября.

«Это был незабываемый уикенд в Катаре! Второй подряд финиш на подиуме и первое место в спринте. Это была отличная пара гонок, и я с нетерпением жду возможности впервые принять участие в Гран-при США в качестве пилота Формулы-1.

Я никогда раньше не гонялся на этой трассе, поэтому мне не терпится почувствовать невероятную энергию, которую создают там болельщики. Это классная трасса с участками, напоминающими другие трассы в календаре, и к тому же это ещё один уикенд со спринтом, так что возможностей для набора очков еще больше!» — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.