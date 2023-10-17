Бедрин поучаствует в очередном этапе ФРЕКА в составе новой команды

17-летний российский Никита Бедрин, ранее соревновавшийся в Формуле-4 и Региональной европейской Формуле «Альпин» (ФРЕКА), поучаствует в заездах финального этапа ФРЕКА сезона-2023, который пройдёт на трассе «Хоккенхайм» в Германии.

Напомним, неделей ранее на предыдущем этапе чемпионата, Бедрин выступал в болиде команды Monolite Racing. В двух гонках ему удалось финишровать 9-м и 5-м. На этапе в Хоккенхайме россиянин присоединится к команде Van Amersfoort Racing, за которую выступал в 2021 году, и выигрывал в её составе титул новичков в итальянской Формулы-4.

«Я рад вернуться в Van Amersfoort Racing, У с командой остались прекрасные воспоминания, и я очень рад участвовать с ними в эти выходные во ФРЕКА», — приводит слова Бедрина официальный сайт команды Van Amersfoort Racing.