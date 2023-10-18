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Расписание трансляций Гран-при США Формулы-1 2023 года

Расписание трансляций Гран-при США Формулы-1 2023 года
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С 20 по 22 октября автодроме «Трасса Америк» состоится Гран-при США Формулы-1.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при США– 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пт, 20 октября

20:30. Тренировка Гран-при США Формулы-1
00:00. Квалификация Гран-при США Формулы-1

Сб, 21 октября

20:30. Квалификация спринта Гран-при США Формулы-1
01:00. Спринт Гран-при США Формулы-1

Вс, 22 октября

22:00. Гонка Гран-при США Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США.

Формула-1 2023. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
22 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Не началось
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