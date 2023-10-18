Расписание трансляций Гран-при США Формулы-1 2023 года

С 20 по 22 октября автодроме «Трасса Америк» состоится Гран-при США Формулы-1.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.
Формула-1 Гран-при США– 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пт, 20 октября
20:30. Тренировка Гран-при США Формулы-1
00:00. Квалификация Гран-при США Формулы-1
Сб, 21 октября
20:30. Квалификация спринта Гран-при США Формулы-1
01:00. Спринт Гран-при США Формулы-1
Вс, 22 октября
22:00. Гонка Гран-при США Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в США.