«Стану как Валентино Росси». Ферстаппен рассказал, где хотел бы выступать после Формулы-1

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился виденьем на свою карьеру. Ферстаппен, завоевавший третий чемпионский титул на Гран-при Катара, пожелал себе такого же конечного этапа карьеры, как у легендарного мотогонщика Валентино Росси.

«Я буду соревноваться долго, но не в гонках Гран-при. Было бы круто поступить так же как Валентино Росси. Мне нравятся его гонки в GT. Это та категория, к которой у меня есть интерес, потому что наша машина там участвует.

Он сделал всё, что мог в MotoGP, построил отличную карьеру и сейчас наслаждается, когда по-прежнему усердно работает и стремится вновь побеждать. Думаю, я буду искать что-то похожее для своего будущего», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.