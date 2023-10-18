Бывший гонщик MotoGP Янноне возобновит карьеру после 4 лет дисквалификации из-за допинга

Итальянский мотогонщик Андреа Янноне, отбывший четырёхлетнюю дисквалификацию, будет выступать в чемпионате мира по Супербайку в составе команды Go Eleven. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Как сообщается, контракт с 34-летним пилотом заключён на один сезон-2024 с возможностью продления ещё на один год.

«Я долго ждал этого момента и наконец вернулся на путь, которым шёл всю свою жизнь. Я благодарю руководство команды Go Eleven за доверие, с их поддержкой я заново открыл для себя тот энтузиазм, который был у меня в детстве. Я рад предоставленной возможности и очень взволнован», — приводит слова Янноне сайт команды.

Напомним, Янноне выступал в серии MotoGP с 2013 по 2019 годы, одержав за это время одну победу и 11 раз побывав на подиуме.