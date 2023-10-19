Чандхок — о штрафе Хэмилтону: Ферстаппен сделал то же самое в Монце в 2021 году

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о разбирательстве Международной автомобильной федерации (ФИА) в отношении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который после аварии с Джорджем Расселлом на первом круге Гран-при Катара нарушил правила, неправомерно покинув болид. Чандхок вспомнил похожую ситуацию, произошедшую с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии в сезоне-2021.

«Не сказал бы, что с этим нужно смириться, но я уверен, что Льюис не первый человек, который это делает. Разве [Логан] Сарджент не пересёк трассу буквально на предыдущем ивенте, в Японии?

Немного странно говорить о прецеденте, когда другие делали это раньше. Например, Макс в Монце в 2021 году», — написал Чандхок в своих социальных сетях.