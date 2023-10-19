Журналист Джек Эпплярд сообщил, что французский гонщик Жоанн Зарко отказался от борьбы за место в заводской команде «Хонды», освободившееся после разрыва контракта с испанцем Марком Маркесом.

«Зарко заявил, что остаётся в LCR Honda, с которой ранее подписал контракт. Для него лучше остаться в двухлетнем проекте, чем иметь нестабильный контракт на один сезон с заводской командой «Хонды», – приводит слова Эпплярда Crash.net.

Напомним, 33-летний француз выступал за «Дукати» с 2020 года, когда итальянская марка подписала с ним контракт на участие в команде-сателлите Avintia, а в 2021 году он был переведён в «Прамак» на полностью рабочую технику «Дукати». С тех пор он завоевал 12 подиумов на Гран-при, последний из которых был достигнут перед летним перерывом в Германии.

Отметим, что действующий контракт Зарко с LCR Honda подписан на 2024 и 2025 год.