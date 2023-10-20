Хэмилтон отреагировал на вновь открывшееся против него расследование за пересечение трассы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу вновь открытого в отношении него расследования инцидента с пересечением трассы во время гонки Гран-при Катара. После столкновения с товарищем по команде Джорджем Расселлом Хэмилтон прошёлся пешком по трассе до командных боксов. Стюарды посчитали действия британца опасными, и ФИА оштрафовала Хэмилтона на € 50 тыс. Спустя некоторое время ФИА посчитала наказание для британца слишком мягким, так как он обладает статусом образца для подражания. Согласно заявлению ФИА, организация обеспокоена возможным впечатлением, которые его действия могли произвести на молодых гонщиков.

«Я не думаю, что меня как-то выделили. Они [ФИА] изучают варианты и думают, как можно с этим справиться. У нас состоялся разговор, и их точка зрения важна. Что сейчас имеет смысл, так это дать правильный сигнал, особенно молодым гонщикам. Они должны понимать, что так поступать не следует. Они [ФИА] хотят убедиться, что этого не произойдёт в будущем. Самое замечательное в нашем виде спорта то, что всегда есть ещё один день, чтобы снова сесть в седло. Да, я ничего не могу поделать с прошлым. Но есть вещи, которым я могу научиться», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1: