Расписание трансляций Гран-при Австралии MotoGP 2023 года

С 21 по 22 октября на автодроме «Остров Филиппа» состоится Гран-при Австралии MotoGP, который станет 17-м этапом сезона-2023.

За шесть этапов до конца чемпионата в MotoGP назревает серьёзная борьба за первое место в личном зачёте между итальянцем Франческо Баньяей и испанцем Хорхе Мартином. Двух пилотов, выступающих на мотоциклах «Дукати», разделяет лишь 18 очков.

MotoGP Гран-при Австралии – 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Суббота, 21 октября

2:50. Квалификация 1 Гран-при Австралии MotoGP

3:15. Квалификация 2 Гран-при Австралии MotoGP

7:00. Спринт Гран-при Австралии MotoGP

Воскресенье, 22 октября

6:00. Гонка Гран-при Австралии MotoGP

MotoGP. Сезон-2023. Личный зачёт (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 346 очков.

2. Хорхе Мартин («Дукати») — 328.

3. Марко Бедзекки («Дукати») — 283.

4. Брэд Биндер («КТМ») — 211.

5. Алеш Эспергаро («Априлия») — 177.

6. Маверик Виньялес («Априлия») — 165.

7. Жоанн Зарко («Дукати») — 162.

8. Лука Марини («Дукати») — 144.

9. Джек Миллер («КТМ») — 135.

10. Фабио Куартараро («Ямаха») — 132.