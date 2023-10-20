Источник: Хорнер и Марко конфликтуют по поводу будущего Риккардо в команде

В последние недели продолжает появляться информация о внутреннем противостоянии в «Ред Булл» между советником команды Хельмутом Марко и руководителем Кристианом Хорнером.

Согласно сообщению de Telegraaf, представители «Ред Булл» конфликтовали по поводу кандидатуры Ника де Вриса, которого в «Альфа Таури» привёл Хельмут Марко, тогда как Хорнер не рассчитывал на голландского пилота.

Помимо де Вриса, Хорнер и Марко не сошлись в мнениях о возвращении австралийского пилота Даниэля Риккардо. Согласно источнику, Хельмут Марко по-прежнему раздражён решением Риккардо уйти в «Рено» в 2018 году. В свою очередь, Хорнер ценит талант австралийца и был бы рад пригласить его в «Ред Булл» в случае, если из команды уйдёт Перес.