Никита Бедрин выразил сомнения, что будет участвовать в Формуле-3 сезона-2024

17-летний российский гонщик Никита Бедрин рассказал о карьерных перспективах, усомнившись в том, что ему удастся вернуться в Формулу-3 в 2024 году. По словам пилота, более вероятным вариантом ему кажется продолжение карьеры в Региональной европейской Формуле «Альпин» (ФРЕКА).

«Надежда ещё есть. PHM по-прежнему руководит мной, поэтому если я попаду в Формулу-3, то, скорее всего, это будет с PHM. Конечно, продолжаем работать с ними. Им предстоит сделать трудный выбор, отправить ли меня в Формулу-3 или нет, но нам придётся подождать, и тогда увидим. Если не Формула-3, то лучшими вариантами были бы ФРЕКА или Eurocup-3», — приводит слова Бедрина Formula Scout.

Отметим, что на своём первом уикенде в серии ФРЕКА Бедрину удалось дважды финишировать в очковой зоне, заняв девятое и пятое место в гонках, прошедших на трассе «Зандворт».